Zindanları keşfet ve düşmanlarla savaşmaya hazır ol.
Nonstop Knight 2'de hemen savaşa başla ve heyecan verici zindanları keşfet. Canavar ordularını öldür, destansı patronları alt et ve müthiş ganimet topla. Şimdi ücretsiz indirebilirsiniz.
Yeni bir aksiyon RPG çağına girerek, klasik rol yapma deneyiminden fazlasını size sunuyor. Orman yolunda savaş, çölde hayatta kal, arktik kubbeyi keşfetmek ve arkeolojik zindanlara kadar ilerlemek için harekete geç.
Maceraları dolu dünyaları keşfet: Komik canavarları öldür, bozuk para, silah ve teçhizat yağmala.
Nonstop Knight 2'deki Yenilikler
- Eşya Setleri: Klasik RPG'lerden bilinen zırh setlerini artık Nonstop Knight 2'de toplayabilirsiniz. Zırh setleri size olağanüstü bonuslar verir
- Genişletilmiş Ekipman: Kahramanını kask, eldiven, göğüs zırhı, bot ve pelerinle donat
- Menzilli ve yakın dövüş silahları: Artık Scepter veya Wand gibi menzilli silahları da kullanabilirsiniz
- Şövalyeni seviyelendirmek yeni becerilerin kilidini açar: Yakın dövüşçü şövalyesi veya hasar tüccarı olarak alev almak için orduda yolunuzu ayırın
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