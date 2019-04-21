Nonstop Knight 2'de hemen savaşa başla ve heyecan verici zindanları keşfet. Canavar ordularını öldür, destansı patronları alt et ve müthiş ganimet topla. Şimdi ücretsiz indirebilirsiniz.

Yeni bir aksiyon RPG çağına girerek, klasik rol yapma deneyiminden fazlasını size sunuyor. Orman yolunda savaş, çölde hayatta kal, arktik kubbeyi keşfetmek ve arkeolojik zindanlara kadar ilerlemek için harekete geç.

Maceraları dolu dünyaları keşfet: Komik canavarları öldür, bozuk para, silah ve teçhizat yağmala.

Nonstop Knight 2'deki Yenilikler