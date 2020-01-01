Küp bloklar aracılığı ile farklı yönlerden gelen sayıların bir sonraki hareketini bulmak için beyin yoracağınız ve hızlı düşünme yeteneğinizi geliştirerek reflekslerinizi artırabileceğiniz Not Not - A Brain-Buster, bulmaca oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve zorlu bulmacaları ile dikkat eken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, küp bloklarda yazan sayılardan yola çıkarak bir sonraki sayıyı ve sayının hangi yönden geleceğini tahmin etmektir.

Blokların üzerinde yazan sayıların her biri bir örüntü dahilinde farklı yönlerden gelmektedir. Sizden istenilen tek şey sıradaki sayının hangi yönden geleceğiniz tespit etmek ve hızlı bir şekilde düşüncelerinizi uygulamaktır.

Sayıların yönlerini belirleyerek sonraki bölümlerin kilidini açabilir ve daha zorlu bulmacalarla karşılaşabilirsiniz. Oyunda reflekslerinizi ve hızlı düşünme yeteneğinizi geliştirebilir ve beyin fırtınası yapabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Not Not - A Brain-Buster, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.