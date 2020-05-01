AppCraft LLC’nin başarılı mobil oyunları arasında yer alan Numberzilla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Android ve iOS platformunda günümüze kadar 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapım yeni oyuncuları da bünyesine katmaya devam ediyor.

Masa oyunundan ziyade bulmaca oyunu olarak oynanmaya devam edilen yapımda rakamlar ile bulmacaları çözeceğiz. Oyuncular aynı türdeki sayıların üstünü çizecek, ya da toplamları 10 yapan sayıların üstünü çizerek bulmacaları çözüme kavuşturacaklar.

Oldukça renkli içeriklere ev sahipliği yapan oyun heyecan verici anlara ek olarak eğlenceli anları da oyunculara sunuyor. Yayınlandığı günden bu yana oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran yapım, Play Store üzerinde 4.4 gibi bir inceleme puanına sahip.