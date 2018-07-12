Nyjah Huston: #SkateLife, dünyaca bilinen kaykaycı Nyjah Huston’ın adına hazırlanmış kaykay oyunu. Yenilikçi kontrol sistemiyle telefonda da tablette de keyifli oynanış sunan oyunda ünlü kaykaycının hareketlerini deniyoruz. Sokak ligi birinciliği almamız isteniyor ancak hareketleri yapmak bir yana denemek oldukça zor.

Genç yaşta birçok başarıya imza atan popüler kaykaycı Nyjah Huston’ın resmi mobil oyunu Nyjah Huston: #SkateLife, görsellik, oynanış, kontroller her yönüyle kalitesini ortaya koyuyor. iOS platformunda 200MB civarı boyutta bulabileceğiniz en iyi kaykay oyunu diyebilirim. Basit dokunuş ve kaydırma hareketleriyle keyifli oynanış veren kaykay oyununda sadece kendimizle yarışıyoruz. Amerika’nın en ünlü sahillerinden Venice Beach’i geziyoruz. İlerledikçe yeni hareketler öğreniyor, profesyonelliğe bir adım daha yaklaşıyoruz. Basit hareketler yerini kombolara bırakıyor.