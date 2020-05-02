NTT Solmare Corporation tarafından geliştirilen ve mobil oyuncular için yayınlanan Obey Me rol oyunu olarak karşımıza çıktı.

Anime tarzındaki yapısı ile günümüze kadar Play Store üzerinde 4.6 inceleme puanı alan başarılı yapım, hikâyesi ile beğenileri topladı. Kendine has bir hikâyeye ve farklı karakterlere ev sahipliği yapan oyun ilerlemeye dayalı olarak oynanıyor.

Oyun içerisinde yer alan birbirinden farklı görevler ile diğer karakterlerle sık sık etkileşime girecek, yakın ilişkiler kurabilecek, hayatta kalabilmek için kararlar alacağız.

Aksiyon yüklü kart savaşlarında da boy göstereceğimiz yapımda internet bağlantısı olmadan sürükleyici bir hikâyeye dahil olacağız.

Android ve iOS platformu için oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Obey Me rol oyunları arasında yer alıyor ve günümüzde 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.