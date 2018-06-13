Mobil oyuncular tarafından ilgiyle oynanan Ocean Legend, ücretsiz Rol oyunları arasında yer alıyor.

Kaliteli grafiklerin ve zengin içeriklerin aynı ortamda buluştuğu bu oyunda bizleri aksiyon ve gerilim yüklü sahneler karşılayacak. Oyun içerisinde denizlerde yolculuk yapacak ve birbirinden zrolu savaşlara dahil olacak, bu savaşlardan galip ayrılmak için taktikler oluşturarak mücadele edeceğiz. Oyun içerisinde çeşitli görevleri de yerine getirerek daha fazla puan kazanabileceğiz.

Benzersiz gemi seçenekleri ile dilediğimiz gemiyi seçebilecek ve geliştirerek daha etkili bir hale getirebileceğiz . Sürükleyici yapısı ile hem Android hem de İOS platformunda oynanabilen yapım, 15. Yüzyılı konu alıyor. Oyun içerisinde çeşitli seçimler yapabilecek ve okyanuslarda şiddetli savaşlara dahil olabileceğiz.

Oldukça geniş bir haritaya sahip olan oyunda, deniz ticaretleri yapabilecek ancak çeşitli sıkıntılar ile sık sık karşı karşıya kalacağız. Farklı ülkenin yer aldığı yapımda, dilediğimiz gibi hareket edebilecek ve sürükleyici bir macera dünyası atılacağız. Ocean Legend, mobil platform oyuncularına sunulmuş ücretsiz bir rol oyunudur.