OCO, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm bir mobil bulmaca oyunu olan OCO, zorlu ve eşsiz bölümleriyle karşımıza çıkıyor. Kendine has oynanış stili ve atmosferiyle karşımıza çıkan oyunda dilerseniz onlarca zorlu bölümü deneyebiliyor, dilerseniz de kendi bölümlerinizi yapabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Engellerinden üstesinden gelmeniz gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Minimal tasarımıyla da dikkat çeken oyunda basit kontroller bulunuyor. Eğlenceli müziklerin de yer aldığı oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz

OCO oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.