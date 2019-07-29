Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisiyseniz, iOS cihazlarınıza indireceğiniz ODTÜ uygulamasıyla birçok hizmetten anında yararlanabilirsiniz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerine yönelik hazırlanan ve öğrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri birçok özelliği sizlere sunan ODTÜ uygulaması, iPhone ve iPad cihazlarda kullanıma sunulmuş. Güncellenmeye devam eden ODTÜ uygulamasında güncel duyurular ve haberlerden anında yararlanabiliyor, kampüsteki önemli telefonlara ulaşabiliyorsunuz.

Ring ulaşım haritası, kampüs haritası gibi faydalı araçlar sunan ODTÜ uygulamasında, yemekhane menülerini de görebilmeniz mümkün hale getirilmiş. Bilgisayarınız yanınızda değilse ve önemli bir iş için ihtiyaç duyduysanız, PC salonları bölümünden kampüsteki bilgisayar salonlarını doluluk oranlarıyla birlikte görüntüleyebilirsiniz. Takvim, akıllı kart bilgi, kullanıcı hesabına giriş yapma gibi özellikler de sunan ODTÜ uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulama özellikleri