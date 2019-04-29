Restorasyon işlerinden sorumlu bir kadının aniden ortadan kaybolması üzerine kolları sıvayacağınız ve ipucu toplayarak şüphelilerin izini sürebileceğiniz Off Record: Art of Deception, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir oyun olarak göze çarpıyor.

Bölümlerde onlarca farklı bulmaca ve eşleştirme oyunu bulunmaktadır. Bu oyunlarda başarılı olarak ihtiyacınız olan ipuçlarını toplayabilir ve gizli objelerin yerlerini tespit edebilirsiniz.

Kaliteli grafikleri ve ürpertici müzikleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, gizli nesneleri bularak gerekli ipuçlarına ulaşmak ve kayıp görevlinin izini sürmektir. Avusturya’da yer alan tarihi bir yapıtın restorasyonu için görev alan sanatçının, gizemli bir şekilde ortadan kaybolması üzerine harekete geçmeli ve içinizdeki dedektifi canlandırmalısınız. Çeşitli mekanlarda dolaşarak ipucu toplayabilir ve kaybolan nesneleri bulabilirsiniz. Bu sayede doğru iz üstünde yoğunlaşabilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz.

Geniş bir kitleye hitap eden Off Record: Art of Deception, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve maceraya doyabileceğiniz eşsiz bir oyun olarak ön plana çıkıyor.