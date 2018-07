Off The Road, 4x4 arazi araçlarından helikopter tekneye birçok araç kullandığınız mobil yarış oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olmasıyla sevindiren yarış oyunu diğerlerinden açık dünya olması, araç çeşitliliği ve gerçekçi hasar sistemi ile ayrılıyor. Grafikleriyle de kendisini gösteren off-road yarış oyununda tamamlanması güç challenge’lar sizi bekliyor.

Mobilde yüzlerce off-road yarış oyunu mevcut lakin Off The Road gibi hem açık dünya olan, hem off-road araçları dışında da araçlar içeren, hem de düşük boyutuna rağmen kaliteli görseller sunan yapıma henüz rastlamadım. iPhone/iPad cihazınızda extreme yarış oyunlarına yer veriyorsanız Dogbyte Games’in Off The Road adını verdiği yapıma kesinlikle bakmalısınız.

4x4 araçlar, kamyonlar, off-road devleri, tekneler, helikopterlerle dolu harika bir yarış oyunu olan Off The Road’da bir kısıtlama yok. İster tekneye atlayıp adaları geziyorsunuz, ister arazi araçlarıyla çıkılması güç tepelere tırmanmaya çalışıyorsunuz, isterseniz de yük taşıyın… Dilerseniz challenge’lara da katılabilirsiniz. Unutmadan, gerçek hasar sistemi mevcut. Bir yerlere çarptığınızda, düştüğünüzde, fazla ağırlıkta vs. sürüş deneyiminiz alt üst oluyor.

Off The Road Özellikleri: