Mobil strateji oyunları arasında yer alan OG West ile oyuncular rekabet dolu anlar yaşayacak diğer bir yandan da eğlenceli anlar ile karşılaşacaklar.

Dünyanın dört bir yanında mücadele edecek olan oyuncular vahşi batının derinliklerine inecek ve hareketli bir yapıda mücadele edecekler. Gerçek zamanlı olarak oynanacak olan yapımda farklı karakterler ve içerikler yer alacak.

Oyuncular gerçek zamanlı olarak mücadele edecekleri oyunda kendi şehirlerini inşa edecek, kendi çetelerini oluşturacak, bazen ticaret yapacak bazen de savaşlara katılacaklar. Batıdaki diğer çetelere karşı da mücadele edeceğimiz oyunda zengin bir hikâye de karşımıza çıkacak. Oldukla zengin bir içeriğe sahip olan yapım günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ederken, Google Play üzerinde de 4.6 gibi bir inceleme skor puanına sahip.