Henüz yeni yayınlanmış bir oyun olan ve kısa sürede 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya başlanan Ohana Island mobil klasik oyunlar arasında yer almaktadır.

Mybo Entertainment Coporation imzası ile geliştirilen ve oyunculara ücretsiz olarak sunulan Ohana Island, Android ve iOS platformunda oynanabiliyor. 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden yapımda birbirinden farklı bulmacaları çözmeye çalışacağız.

300 farklı bulmacayı çözmeye çalışacağımız oyunda Ohana Adası’nda saklı gizemleri ortaya çıkarmaya çalışırken bazı zorluklar ile de mücadele edeceğiz. Tropik manzaralarında yer aldığı oyunda çiçek yetiştirme uzmanı olarak hayatımızı devam ettirmeye çalışacağız.

Haftalık etkinlikler ile süslenen yapımda oyuncular oyuncular dilerlerse çevrimiçi dilerlerse de çevrimdışı olarak oyun oynama keyfini çıkarabilecekler. Tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapım günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.