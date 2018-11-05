Old School RuneScape, 2001 yılından günümüze MMORPG türünde en çok oynanan PC oyunlarından RuneScape’in mobil sürümü. 300 milyona yakın oyuncusu olan devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu RuneScape’in yeni versiyonu Old School RuneScape, sadece iOS cihazlar arasında değil, mobil ile masaüstü arasında oynanışı senkronize ediyor. Aynı hesapla oynayabiliyor, çapraz platform desteği sayesinde hesabınızla giriş yaptığınızda aynı dünyalarla karşılaşıyorsunuz.

Jagex tarafından geliştirilen online oyun RuneScape’den sonra çıkış yapan Old School RuneScape, modern MMO mekaniklerini ilk rpg oyunların point-and-click oynanışı ile birleştiriyor. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapmasıyla sevindiren sandbox MMO oyununda maceracı olarak yüzlerce göreve katılıyor, onlarca baskın yapıyor, aralarında ölmeyen ejderhalar, volkanik yaratıklar, acımasız vampirlerin de olduğu destansı boss’larla savaşıyorsunuz. Fossil Adası, Karamjan ormanı, Kharidian çölü dahil birçok yer keşfediyorsunuz.

Old School RuneScape, ücretsiz oynanabilir bir oyun lakin abone olursanız 3 kat daha geniş dünya haritası, 8 ek beceri, daha fazla görev, 400 ekstra banka hesabı slotu gibi birçok avantaj elde ediyorsunuz.

Old School RuneScape Özellikleri: