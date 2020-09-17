Om Nom Idle Candy Factory, şekerlemeleri mideye indiren sevimli sevimli yeşil yaratığın maceralarına ortak eden popüler seri Om Nom’un yenisi. İlk olarak iOS platformunda indirilmeye açılan Om Nom Idle Candy Factory’de şeker fabrikası yönetiyorsunuz. Yeni Om Nom oyununda da karakterimiz midesini şekerlemelerle dolduruyor ancak bu kez onları almak için bir çaba sarf etmiyor. Om Nom’u sürekli beslemeniz gerekiyor. Obur yaratığa ne kadar süre dayanabilirsiniz? Hemen Om Nom Idle Candy Factory oyununu iPhone/iPad’inize indirin, oynamaya başlayın.

Om Nom Idle Candy Factory, şeker fabrikası simülatörü/simülasyon oyunu olarak mobil platformda yerini alıyor. Om Nom sizi bekliyor, şeker fabrikasını yönetmek için sizin yardımınıza ihtiyacı var ve tatlıları arzuluyor! Fabrikayı geliştirmesine ve dünyadaki en tatlı yaratık olmasına yardım edin! Bu, kolay olmayacak ancak endişelenmeyin! Nommy’ler size yardımcı olacak. Nommy’ler yardımıyla şekerlemeler tübe düşüyor, tüpten de Om Nom’un midesine ulaşıyor. Bir noktadan sonra şekerler şıkışıyor, bu yüzden ara ara sallamayı unutmayın. Çok fazla şeker olduğunda hepsini düşürmek için Om Nom’un gücünü kullanabilirsiniz. Daha tatlı olmaları için üretilen şekerleri yenileyin. Oynamaktan sıkıldınız mı? Om Nom, siz oyunda olmadığınızda da yemeye devam ediyor; tabii ki geri döndüğünüzde sizi görmekten mutluluk duyacak!

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