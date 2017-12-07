Once Upon a Tower, ejderhalar, örümcekler, sürüngenler, kanatlılar ve daha birçok yaratıkla dolu bir kuleden kaçış mücadelesi verdiğiniz hızlı tempolu enfes bir mobil oyun. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan platform oyununda kuleden çıkmak için saatlerinizi vereceksiniz. Özgürlüğe kavuşmak tahmin ettiğinizden daha zor olacak.

Dev bir ejderhanın getirip bıraktığı ürkütücü bir kulede gözünü açıyorsunuz. Kuleyi kötü varlıklar, birbirinden çirkin yaratıklar sarmış durumda. Neden geldiğinizi bilmediğiniz bu yerden nasıl kaçabileceğiniz konusunda da en ufak bir fikriniz yok. Etrafınıza hızlıca göz atarak çıkış noktası bulmaya çalışıyoruz. Kulenin en üst noktasından çıkışa varıncaya dek birçok engel sizi bekliyor. Bunlar arasında en tehlikelisi köşeden köşeye alev püskürtebilen ejderhalar. Ancak bunların bir hiç olduğunu kuleden kaçmayı başardığınızda anlıyorsunuz. Kulenin çıkışında sizi bekleyen dev ejderhayı da geçmeniz gerekiyor. Onu öldürmek için kullanabildiğiniz tek silah savaş çekici.