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One Line 1.1 (ios)
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  5. One Line - iOS için Bulmaca Oyunu

One Line

1.1
ios
One Line
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -
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Eşsiz deneyim sunan bir bulmaca oyunu

One Line, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda becerilerinizi sınıyorsunuz.

Eğlenceli vakit geçirebileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çeken One Line, zorlu seviyeleri tamamlayarak arkadaşlarınıza meydan okuduğunuz bir oyundur. Beyninizi sınırlarına kadar kullanmanız gereken oyunda IQ seviyenizi yükseltebiliyorsunuz. Akıllıca hazırlanmış 100'den fazla bölüme sahip olan oyunda işini oldukça zor. Reflekslerinizi de son derece iyi kullanmanız gereken oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Telefonunuzun kaynaklarını da en az seviyede kullanan One Line ile saatlerce oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Eğer bu tarz zeka oyunlarını seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim. 

One Line oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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