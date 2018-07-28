#OneRoom, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayıp arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunudur. Oyunda dekorasyon yapıyor ve arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz.

Ufak eşleştirme oyunu oynayarak puanlar kazanıp farklı mobilyaların kilitlerini açarak boş bir odayı donatabileceğiniz bir oyun olan #OneRoom, beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun olarak nitelendirilebilir. Harika odalar tasarlarıp paylaşabileceğiniz oyunda keyifli zaman geçirebiliyorsunuz. Ufak eşleştirme oyunları oynayarak farklı mobilyaların kilitlerini açabileceğiniz oyunda yüzlerce farklı kombinasyonu deneyebiliyorsunuz. Basit bir oynanışa ve sürükleyici etkiye sahip olan #OneRoom, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Bu tür oyunları seviyorsanız #OneRoom, sizleri bekliyor.

#OneRoom oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.