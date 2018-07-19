Onmyoji Arena, NetEase tarafından geliştirilen ücretsiz MOBA oyunu. Steam’in ardından mobil platformda indirilebilir olan sıra tabanlı fantastik strateji oyununda Tanrı olarak şeytani güçlere karşı savaşıyorsunuz. Yenilikçi harita tasarımları, sisli savaş modu, geliştirilmiş Tanrı yetenekleri, daha eğleneceli ve büyük zorlu mücadeleler, yeni üçlü takım mücadelesi ile orijinal Onmyoji oyunundan çok daha iyi bir yapım karşımızda.

Mobil platformda RPG türünde kaliteli oyunlarla karşımıza çıkan NetEase’in imzasını taşıyan Onmyoji, PC platformunun ardından mobilde yerini almış durumda. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olmasıyla sevindiren yapımı oynamış olun olmayın, anime çizgilerini taşıyan rol yapma strateji oyunlarını seviyorsanız kesinlikle oynamalısınız. Japonca ses sanatçılarının renk kattığı, çarpıcı üç boyutlu grafiklere sahip, hikayeyi yaşatan değil hızlı tempolu savaşlara sokan, kendi savaş stilinizi uygulamanıza izin veren, hepsinden önemlisi ücretli sistemin olmadığı her açıdan etkileyici bir fantastik RPG oyunu Onmyoji Arena.

Son dönem mobil oyunların olmazsa olmaz modlarından Battle Royale de mevcut. Üçlü savaş modunda tüm oyuncular kaynakları ele geçirmek için canını ortaya koyarak savaşıyor. Kapışma merkez noktada gerçekleşirken, yeniden doğma haritanın üç farklı noktasında gerçekleşiyor.

Onmyoji Arena Özellikleri: