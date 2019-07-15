OnPipe, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olan OnPipe, reflekslerinizi kullanarak zorlu bölümleri tamamlamaya çalıştığınız bir oyundur. Oyunda en uygun zamanda ekrana dokunuyor ve engellere çarpmadan puanlar topluyorsunuz. Reflekslerinizi iyi kullanmanız gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabileceğiniz oyunda zorlu engellerin üstesinden gelmeniz de gerekiyor. Renkli görselleri ve harika atmosferiyle dikkatimizi çeken OnPipe, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. OnPipe oyununu sakın kaçırmayın.

OnPipe oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.