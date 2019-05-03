Savaşın ortasında, çatışmanın en yoğun olduğu ve kara unsurlarının destek bekleyerek göklere baktığı anda, SİHA’nın kontrolünü üstlenip, görevi başarıya ulaştırmak, artık senin elinde.

Savunma teknolojileri üzerine uzman olan bir grup bilim adamı ve mühendis, TUSAŞ üretimi olan ANKA-S için tasarladıkları çok güçlü ve gizli bir silah üzerinde, yüksek güvenlikli askeri bir üssün içine gizlenmiş olan kimsenin varlığını bilmediği bir merkezde çalışmaktadırlar.

Kimliğini gizleyen ve amaçları bilinmeyen, organize bir düşman birliğinin belirmesi ve saldırmaya başlaması ile olaylar, içinden çıkılması güç bir hâle gelecek ve savaş, tüm yakın çevreye yayılacaktır. Tam da bu noktada, planları gizli ve yöntemleri acımasız olan düşmanın tehdidini sona erdirmek, oyuncuya düşüyor.

Operasyon: ANKA Özellikleri