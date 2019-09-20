Operasyon: ATAK, yerli yapım uçak savaş oyunu. Yerli helikopter ATAK’ı yönettiğiniz oyunda zorlu görevler sizi bekliyor! Türkiye’nin köklü oyun geliştirici stüdyolarından Otto Games’in yapımcılığını üstlendiği Operasyon: ATAK, strateji, aksiyon ve adrenalin dolu bir oynanış sunuyor. Askeri strateji savaş oyunlarını seviyorsanız, Operasyon: ATAK’ı indirip oynamalısınız. iOS platformunda da ücretsiz!

Türk Uzay ve Havacılık Sanayii (TUSAŞ) yapımı olan ATAK helikopterini tanıtan harika bir mobil oyun Operasyon: ATAK. iPhone / iPad cihazınıza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz uçak savaş oyununda ATAK’ı üçüncü şahıs kamera açısından görüyorsunuz. Düşman birliklerine ateş ederek tüm hedefleri imha ediyor ve görevleri tamamlıyorsunuz. Komutanınızdan aldığınız emirleri uyguluyor, yeni bölgeleri keşfediyor, düşman üssüne sızan kara birliklerine yardım ediyor, masum sivillerin kurtarılmasını sağlıyorsunuz. Hedef imha, hayatta kalma, savunma, koruma ve kurtarma temalı birçok farklı türde 9 farklı göreve katılıyorsunuz. Görevler boyunca 7 farklı çeşitte düşman birimi, 3 farklı çeşitte düşman boss birimi karşınıza çıkıyor. ATAK helikopteri için üç çeşit (atış sıklığı, hasar ve fişek) yükseltme, iki çeşit boya geliştirmesi mevcut.