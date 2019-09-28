Kendi kurduğunuz düzen ile dünyayı yönetebileceğiniz ve hakimiyet alanınızı genişletebilmek için aksiyon dolu savaşlara katılabileceğiniz Operation New Earth, strateji oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren benzersiz bir oyundur.

Bilimkurgu şeklinde tasarlanmış birbirinden eğlenceli onlarca bölümü ve son teknoloji savaş malzemeleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken, dünyaya hükmetmek için güçlü bir ordu kurmak ve yeni bölgeler keşfederek seviye atlamaktır. Dilerseniz oyunu çevrimiçi oynayabilir ve güçlü rakiplerle savaşabilirsiniz. Ayrıca oyun içinde istediğiniz birlikle ittifak kurabilir ve stratejik planlar yaparak düşmanlarınızı sinsice devirebilirsiniz.

Roket atar, tank, savaş uçağı, helikopter, uzun menzilli tüfekler ve daha onlarca ölümcül savaş aletinden yararlanarak savaşlarda galip gelebilir ve ganimet toplayarak yolunuza devam edebilirisiniz.

Android, İOS ve Windows işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız Operation New Earth, yüz binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve gün geçtikçe daha fazla oyuncu tarafından tercih edilen sıra dışı bir savaş oyundur.