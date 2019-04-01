Liderler için puanınızı arttırarak çemberlerin arasından uçun ve düşmanları yok edin. Etkileyici düşman savaşları yol boyunca yeteneklerinizi zorlayacak. Bir sonraki rauntta uzay geminizi canlandırmak veya oynayacağınız yeni uzay gemileri kazanmak için yok ettiğiniz düşmanlardan puanlar toplayın.

Aksiyon dolu hava dövüşünüz için gerçek prototip uçaklara dayanan uçaklarda savaşın. Vidalar toplayarak düşman robotlarını vurun ve düşman binalarını yok edin. En yüksek performans için gelişmiş kanatlar, motorlar, zırh ve güçlü füzeler, toplar donatın. Kumlu çöllerde ve daha fazlası yüzünden manevra yapmak oldukça zor.

Yükseltilebilir teknoloji sistemleri sayesinde hava savaşlarında öne çıkın ve patronların kulelerine zarar verin. Farklı yönlere dokunarak düşman atışlarından kaçınabilir ve saldırabilirsiniz.

ORAC: On-Rails Air Combat Özellikleri

Her raund farklı yerde başlayın

Her biri kendine özgü patron savaşları

Becerilerinizi karşılaştırmak için çevrimiçi puanlar

Kilidini açabileceğiniz başarılar

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