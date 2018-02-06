Orbit Leap, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Zorlu ve keyifli bir atmosfere sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Orbit Leap, becerilerinizi sonuna kadar sınayabileceğiniz bir mobil oyundur. Benzersiz kurgusu ve harika atmosferiyle de karşımıza çıkan oyunda yüksek hızda giden bir roketi kontrol ediyorsunuz. Farklı gezegenlerin yörüngelerine girerek puanlar topladığınız oyunda reflekslerinizi sonuna kadar sınamalısınız. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken engellerden kaçmak ve sonsuzluğa doğru en uzun mesafeyi almak. Zevkli zamanlar geçirmek için tercih edebileceğiniz türden bir oyun olan Orbit Leap, sizleri bekliyor. Minimalist bir havada geçen oyunda sürükleyici bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Orbit Leap oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.