Orbital 1, kartları sahaya sürerek savaşmaya dayalı arena oyunlarını seviyorsanız oynamanızı istediğim yapımların başında geliyor. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan gerçek zamanlı strateji oyununun bağlayıcı olduğunu; uzun zaman harcayarak belli bir seviyeye ulaşabileceğinizi baştan söyleyeyim.

Oyun, adından da tahmin edeceğiniz üzere gezegenler arası savaşı konu alıyor. Dünyanın dört bir yanından oyuncularla oldukça dar, stadyum benzeri yerlerde kapışıyorsunuz. Birimleriniz kart formunda ve tümünü aynı anda savaş alanına süremiyorsunuz. Dolayısıyla stratejik düşünmeniz şart. Tabii ki arenaya girmeden önce farklı birliklerden kartlarınızdan oluşan takımınızı çok iyi ayarlamalısınız. Sayısız kombinasyon içinden oluşturduğunuz takımınızı geliştirme, güçlendirme şansına elbette sahipsiniz.

Orbital 1 Özellikleri: