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Orc Dungeon 1.0.2 (ios)
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  4. Orc Dungeon - iOS İçin Strateji Oyunu

Orc Dungeon

1.0.2
ios
Orc Dungeon
ÜCRETSİZ
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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Ork takımınızı kurun ve düşmanlara saldırmaya başlayın.

Orc Dungeon sıra tabanlı bir strateji oyunudur. Zindanları keşfet, canavarlarla savaş, silah kazan, kahramanlarını geliştir, bir takım kur, PvP turnuvalarına katıl ve kooperatif zindanlarının keşfi için loncalara katıl.

En fazla üç kahramandan oluşan bir takım toplayın ve PvP modunda diğer oyuncularla yarışmak için çevrimiçi turnuvalara katılın. Zirveye ulaşmak için dünya çapındaki lider merdivenlerini tırman. Bir loncaya katıl, arkadaşlarınla ​​sohbet et ve birlikte mağara zindanlarını keşfet.

Silahlarını, kalkanlarını, özel yeteneklerini, yetenek puanlarını, büyü zarlarını, zar sandıklarını vb. Kullanarak eşsiz kahramanlarını inşa et. Kahramanını zar atırken en iyi kombinasyona sahip olmak için iki silah ve iki kalkanla akıllıca donat. Kahramanının eşsiz yeteneğinin kilidini aç ve geliştir. Sağlığı, hasarı, savunmayı, toparlanma hızını vb. Geliştirmek için beceri puanları atayın. Kahramanınızı özel yeteneklere karşı korumak için sihirli zarlar kazanın.

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