Mobil platformda rol yapma oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyunculara hizmet veren Orna, İlginç görünümlü canavarlara ve dev yaratıklara karşı mücadele ederek ganimet savaşlarına katılabileceğiniz sürükleyici bir oyundur.

Piksel şeklinde tasarlanmış kaliteli grafikleri ve etkileyici savaş sahneleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı mekanlar keşfederek karşınıza çıkan yaratıklarla savaşmak ve zorlu görevleri yerine getirerek farklı savaş kahramanlarının kilidini açmaktır.

Ürkütücü mekanlarda dolaşarak sayısız canavarla karşılaşabilir ve ölümcül savaş aletlerini toplayabilirsiniz. Ayrıca gerçek zamanlı RPG savaşalrı yaparak dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü oyuncularına karşı mücadele edebilir ve ekstra ödüller kazanabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı özelliklere ve yeteneklere sahip yüzlerce canavar karakteri ve savaşlarda yöneteceğiniz sayısız kahraman yer almaktadır. Ayrıca çeşitli tuzaklarla donatılmış onlarca savaş arenası ve rakiplerinize karşı kullanabileceğiniz birçok silah bulunmaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız Orna ile sizde aksiyona doyabilir ve yeni deneyimler edinebilirsiniz.