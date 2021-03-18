OROBOROS, yerli yapım mobil oyunlar arasında ve uzay macera türünde. Tepe kamera açısından oynanış sunan macera oyununda Oroborolar olarak gezegeni kurtarıyorsunuz. Dünyanın kaderi sizin elinizde! Kudretli yaratıklar, gizemli hazineler ve birlikte mücadele edeceğiniz birçok yardımıcıyla karşılaşacağınız uzun bir yolculuğa hazırlanın. Gezegeni kurtarmak için hemen Oroboros’u telefonunuza indirin! Oroboros App Store’dan ücretsiz olarak indirilebilir.

Oroboros İndir iOS

Türk yapımı mobil oyunlar arasında olan Oroboros’u uzay oyunları, uzay savaş oyunları, uzay macera oyunları, ateş etmeli oyunlar oynamaktan keyif alan herkese tavsiye ederim. Detaylarıyla dikkat çeken yüksek kalitede grafikler, uzay atmosferi, tek dokunuşa dayalı kolay savaş sistemi, beceriye dayalı ilerleme ile kendisine çeken yapım, bir hikaye üzerine kurulu; ister yolculuğa çıkıyor ister sonsuz düşmanlarla savaşmanın keyfini çıkarıyorsunuz. Bölüm bazlı ilerleyen uzay oyununda ufak bir alanda düşmanlarla çarpışıyorsunuz. 40. bölüme ulaşmayı başarırsanız savaş keyfini tepe noktaya taşıyan sonsuz modun kilidi açılıyor. Ayrıca günlük görevler var. Tamamlarsanız çeşitli ödüller veriliyor.

“Halka kırıldı, bilinen yaşam tarih oldu. Her şey karanlığa gömüldü. Döngünün kadim koruyucuları “Oroborolar olarak adlandırılıyorlar” evrene dağıldı. Kaderi değiştirmek sizin elinizde. Oroborolar arasından seçim yapın ve eşsiz, sırlarla dolu bir maceraya atılın.