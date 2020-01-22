Osman Gazi, iPhone ve iPad üzerinden oynanabilen, Kayı Boyu ve Osman Gazi hikayelerini konu edinen bir oyundur.

UMURO Games, daha önce geliştirdiği başarılı oyunlarla adından söz ettirmişti. İlk olarak yarış oyunlarıyla karşımıza çıkan oyun stüdyosu, sonrasında Türk tarihine yönelmişti.

Yakın zaman önce piyasaya sürdüğü Nasreddin Hoca oyunu ile beğeni toplayan UMURO, ardından Ertuğrul Gazi adını verdiği oyunu yayınlamıştı.

Ertuğrul Gazi oyunu ise Android ve iOS platformları üzerinde 2 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başarmıştı.

Ertuğrul Gazi'nin yakaladığı başarının ardından Türk tarihinde yer alan önemli kişilere yönelme kararını devam ettiren stüdyo, bu sefer de Osman Gazi ile oyuncuların karşısına çıktı.

Osman Gazi oyununun, bir önceki yapıma oldukça benzediği de görülen detaylar arasında yerini aldı.

Osman Gazi yapımını iOS üzerinde indirilerin, kılıç kuşanma, ok atma ve at sürme gibi mekaniklerle karşılaşacaklarının altı çizildi.

Oyunda oynanış mekaniklerinin yanı sıra Kayı Boyu hikayesine odaklanan görevler bulunacağı ve bu görevlerin tamamlanması ile yeni detayların açılacağı bilgisine de yer verildi.