ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması, adayların ais.osym.gov.tr adresindeki hizmetlere akıllı telefon/tabletlerinden daha hızlı ve kolay bir şekilde erişmelerini sağlıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi mobil uygulaması olan ÖSYM AİS, iPhone ve iPad’lerde kullanılabiliyor. Aday İşlemleri Sisteminde kullanılan kullanıcı adı ve şifreyle uygulamaya giriş yapılabiliyor. Adaylar, başvuru ve tercih yapabiliyor, sınav sonuçları ve yerleştirme sonuçlarına bakabiliyor, ÖSYM’ye gönderecekleri dilekçelerde kullanılan evrak referans numarasını alabiliyor, şehit ve gazi yakınlık bilgilerini SGK üzerinden sorgulayabiliyor. Telefonlara gelecek bildirimlerle açıklanan sınav sonuçlarından anından haberdar ediliyor. Şifre değiştirme, iletişim ve sağlık bilgilerini güncelleme işlemleri de uygulama üzerinden yapılabiliyor. Uygulamaya giriş yapılmadan başvuru/tercih ödemeleri, ÖSYM takvimi, haberler, duyurular, ÖSYM kurumsal ve sonuç belgesi doğrulamaya ulaşılabiliyor.