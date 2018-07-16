Outrace, tepe kamera bakış açısından oynanış sunan mobil araba yarışı oyunu. iOS platformunda 500MB boyutuyla şaşırtan yarış oyununda sadece hızlı yarışlar gerçekleşiyor. Araçları saf dışı bırakarak bitiş çizgisine birinci ulaşmaya çalışıyorsunuz. Arcade yarış oyunlarını seviyorsanız kaçırmayın derim. Ücretsiz indirilebilir ve satın alınabilir öğeler yok!

Düşük boyutlu, eski yarış oyunlarını hatırlatan yapımlardan biri Outrace. Rakiplerinizi sağlayarak/sollayarak önlerine geçiyor ve çarparak yarış dışı bırakıyorsunuz. Hızla vurarak saf dışı bıraktığınız her rakip size nitro kazandırıyor. Nitro tamamen dolduğunda yolunuza çıkan tüm araçları hurdaya çeviriyorsunuz. Araçlara çarpmadan yarışı tamamlama şansınız olmadığı gibi, ikinci bitirme lüksünüz de yok.