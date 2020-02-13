Overdrive City'de hayallerindeki araba şehrini inşa et! Sayısız araç üret, çeşit çeşit ikonik arabalar topla ve yarış kariyeri modunda kendini rekabete kaptır. Tycoon şehrini şampiyonlar çıkaran, global bir motor sporları işletmesine dönüştür.

En iyi arabaları üretmeyi, araba fabrikası üretim hatlarını yönetmeyi veya araba şehrini üst düzey bir yarış şehrine dönüştürmeyi seviyor musun? Hurdalık veya çiftlikte geçen basit oyun akışlarıyla sınırlı kalma; arabanı başlangıç çizgisine sür, motoru kükret ve dokunmatik yarışa hemen başla.

Toplanmaya hazır daha nice ünlü araba seni bekliyor! Onları üretip direksiyonlarına geç ve araba şehrinin sokaklarından zorlu yarış pistlerine kadar gönlünce sür. Bu şehir inşa simülasyonu ve yarış oyununun araba tutkunları için bir araba üretim topluluğu var, hemen motorlarınızı çalıştırın ve sosyal kanallara katılın.