Overdrive yüksek güçlü bir ritim oyunudur. Ritmi yakalarken, Retro Neon Miami sahnesindeki 80'lerin temalı sevinçlerini yaşayın. Müziğe ayak uydurmak için şeritlerin arasında gezinin ve daha fazla meşgul olduğunuzda tehlikelerden kaçının.

Özgün bir film müziğini dinleyin ve önünüzdeki sahnenin dönüşümünü izleyin. Araç filoları üretin, çeşitli ikonik arabalar toplayın ve zorlu bir yarış kariyeri modunda yarışın. Küresel motor sporları şirketi ve en iyi yarış şampiyonu olmak için haritanı büyüt. En sevdiğin cildi seç ve aracını istediğin gibi oynayabilmen için izini sür.

Her şarkı, çevrenin hızını ve görsellerini etkiler. Binalar sıçramaya başlıyor ve güneş, müziğin ritmini yakalamaya başlıyor. Şarkılar yaparak, zorlukları tamamlayarak ve yüksek puanlar alarak para kazanın. Bu paralar garajda araç özelleştirmeleri için harcanabilir.