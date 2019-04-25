Unreal Engine 4'ün gücüyle tamamı 3D olarak tasarlanan unutulmaz karakterlere ve mekanlara Overhit'te tanık olun. Benzersiz uygarlıkların zaman ve mekan içinde birleştiği bir evren olan Overhit'e hoş geldiniz. Şimdi ücretsiz olarak bu rol yapma oyununu indirin!

Her yeteneğin sadece bir adım ötede olduğu sezgisel bir savaş sisteminin yer aldığı Overhit'te sadece hızlı ve akıllı olanların hayatta kalacağı çeşitli taktik karşılaşmaları yap. İyi zamanlanmış saldırılar ve dengeli bir parti, zafer ve mağlubiyet arasındaki fark anlamına gelebilir.Eşsiz patronlara karşı heyecan verici seferlere başlamak için arkadaşlarınız ve lonca üyeleri ile bir araya gelin.

Loncaya karşı lonca kurabilir, bir turnuvaya atlayın ve dünyaya mürettebatınızla uğraşmamasını öğretin. Özel Zindanlar, Keşifler, Günlük Zindanlar, Arena, Lonca Baskınları ve daha fazlasıyla eğlenin ve ödüller kazanın.