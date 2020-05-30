Mobil bulmaca oyunu olarak yayınlanan ve günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Pack Master eğlenceli anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Lion Studios tarafından geliştirilen Pack Master bünyesinde birbirinden farklı onlarca bulmacaya ev sahipliği yapıyor.

Seyahate çıkacak bir turistin bavulunu düzenleyeceğimiz oyun içerisinde bize verilen eşyaları ve nesneleri bavula sığdırmaya çalışacağız. Oldukça renkli bir dünyaya sahip olan yapım içerisinde rengarenk bir oynanış yer alacak.

Titizlikle hazırlanmış içeriklerin ve bulmacaların yer aldığı yapım günümüzde Android ve iOS olmak üzere iki farklı platformda oynanıyor.

Yapım 1 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapıyor.