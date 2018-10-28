Packr uygulaması, seyahate çıkmadan önce valizinizi hazırlamanızda kolaylık sağlıyor.
Packr uygulaması ile iOS cihazlarınızı kullanarak valizinizde olması gereken şeyleri öğrenerek seyahatlerinize eksiksiz çıkabilirsiniz.
İş, gezi veya ziyaret amaçlı seyahate çıkarken, en telaşlı anlardan biri de valiz hazırlamak oluyor. Gideceğimiz yere göre çantamızda olması gerekenleri eksiksiz bir şekilde hazırlamaya çalışsak da bazen unuttuğumuz şeyler olabiliyor. Packr uygulaması da bu durum düşünülerek hazırlanmış bir seyahat uygulaması olarak öne çıkıyor.
Gideceğiniz konum, tarih ve aktivitelerinize göre uygun bir valiz listesi hazırlayan Packr uygulamasında, önceden tanımlanmış 24 aktiviteye göre listeleriniz anında oluşturuluyor. Gideceğiniz yerdeki kalış süresi, hava durumu, planlanmış aktiviteler, hafta sonu gezileri veya kamp etkinlikleri için son derece faydalı bir uygulama olan Packr, yanınıza almanız gereken şeyleri asla unutmamanızı sağlıyor. Eğer siz de valiz hazırlarken zorluk yaşıyorsanız, Packr uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirerek seyahatlerinizde kolaylık sağlayabilirsiniz.
YORUMLAR