Packr uygulaması ile iOS cihazlarınızı kullanarak valizinizde olması gereken şeyleri öğrenerek seyahatlerinize eksiksiz çıkabilirsiniz.

İş, gezi veya ziyaret amaçlı seyahate çıkarken, en telaşlı anlardan biri de valiz hazırlamak oluyor. Gideceğimiz yere göre çantamızda olması gerekenleri eksiksiz bir şekilde hazırlamaya çalışsak da bazen unuttuğumuz şeyler olabiliyor. Packr uygulaması da bu durum düşünülerek hazırlanmış bir seyahat uygulaması olarak öne çıkıyor.