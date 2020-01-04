Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve 5 milyondan fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan PACYBITS FUT 20, dünyaca ünlü futbolcuların yer aldığı oyun kartlarıyla kendi takımınızı oluşturabileceğiniz ve rakiplerinizle nefes kesen maçlara çıkarak kupa mücadelesi vereceğiniz sıra dışı bir futbol oyunudur.

Oyunu çevrimiçi oynayarak dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü oyuncularla karşılaşabilir ya da çevrimdışı modunda oynayarak robota karşı mücadele edebilirsiniz.

Dünyaca ünlü kulüplerde forma giymiş yıldız futbolcuları kadronuza katarak yenilmez bir takım oluşturabilir ve rakiplerinize meydan okuyabilirsiniz. Günlük, haftalık ve aylık periyotlarda verilen zorlu görevleri tamamlayarak yeni futbolcu kartlarının kilidini açabilir ve koleksiyonunuzu genişleterek alternatifli bir kadroya sahip olabilirsiniz.

Transfer döneminde ihtiyacınız olan mevkilere yeni oyuncular alabilir ve yararlanamadığınız futbolcuları satabilirsiniz.

Mobil platformda spor oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyuncuların hizmetine sunulan PACYBITS FUT 20, futbolcu kartlarını toplayarak kendi takımınızı kuracağınız ve nefes kesen maçlara çıkarak şampiyonluk yarışı vereceğiniz sürükleyici bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.