Paint Balls Rush, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm bir mobil beceri oyunu olarak ön plana çıkan Paint Balls Rush, boya toplarını patlatarak ilerlediğiniz bir oyundur. Oyunda tuzaklardan kaçarak ilerliyor ve yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz. Kendi renginizdeki boya toplarını patlatmanız gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda refleksleriniz de sınayabiliyorsunuz. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı Paint Balls Rush oyununu mutlaka denemelisiniz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız büyük bir beğeniyle oynayabileceğiniz bir oyun olduğunu da söyleyebiliirm.

Paint Balls Rush oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.