Paint Dropper, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici etkisiyle dikkat çeken Paint Dropper oyununda zorlu bulmacaları tamamlamaya çalışıyorsunuz. Birbirinden zorlu bölümleri tamamlamak için mücadele edebileceğiniz oyunda hem resim çiziyor hem de bulmacaları tamamlamaya çalışıyorsunuz. Kolay kontrollerin yer aldığı oyunda dikkatli olmanız da gerekiyor.

Bu tarz oyunları oynamak isteyenlerin mutlaka denemesi gereken Paint Dropper oyununu kaçırmayın.

Paint Dropper oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.