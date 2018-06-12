Paint Hit, silindir formundaki platformu boyayarak ilerlediğiniz harika bir mobil oyun. Oyunu sildirmeyi düşündürecek derece kolaydan ultra zora doğru ilerleyen 100 bölüm sunan oyunda hata yapma lüksünüz yok. Yanlış yere boyadığınız anda tüm puanınız siliniyor ve oyunun başına dönüp geçtiğiniz bölümleri tekrar oynamak zorunda kalıyorsunuz.

Tek dokunuş kontrol sistemine sahip olmasıyla iPhone/iPad’de her yerde rahatça oynayabileceğiniz beceri ve dikkat oyunu Paint Hit’te silindir platforma atışlar yaparak boyamaya çalışıyorsunuz. Başta sabit duran, sonrasında hangi yönde hangi hızda döneceğini kestiremediğiniz platformu ıskalama lüksünüz yok. Sabırsız davranıp atışınızı aceleye getirirseniz boyasız alana denk getirme olasılığınız oldukça yüksek. İstenilen bölgeyi boyayamazsanız ilk bölüme geri dönüyorsunuz. 100 bölümlük bir oyunda sinir bozucu bir durum.