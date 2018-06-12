İndir 83.70 MB
Paint Hit (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Oyunlar
  4. Beceri
  5. Paint Hit - iPhone ve iPad İçin Beceri Oyunu

Paint Hit

ios
Paint Hit
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Erkan Calp
Erkan Calp -
YORUM YAZ

Platformu istenen renge boyamalısınız.

Paint Hit, silindir formundaki platformu boyayarak ilerlediğiniz harika bir mobil oyun. Oyunu sildirmeyi düşündürecek derece kolaydan ultra zora doğru ilerleyen 100 bölüm sunan oyunda hata yapma lüksünüz yok. Yanlış yere boyadığınız anda tüm puanınız siliniyor ve oyunun başına dönüp geçtiğiniz bölümleri tekrar oynamak zorunda kalıyorsunuz.

Tek dokunuş kontrol sistemine sahip olmasıyla iPhone/iPad’de her yerde rahatça oynayabileceğiniz beceri ve dikkat oyunu Paint Hit’te silindir platforma atışlar yaparak boyamaya çalışıyorsunuz. Başta sabit duran, sonrasında hangi yönde hangi hızda döneceğini kestiremediğiniz platformu ıskalama lüksünüz yok. Sabırsız davranıp atışınızı aceleye getirirseniz boyasız alana denk getirme olasılığınız oldukça yüksek. İstenilen bölgeyi boyayamazsanız ilk bölüme geri dönüyorsunuz. 100 bölümlük bir oyunda sinir bozucu bir durum.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR