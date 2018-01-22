Paint Tower, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunudur. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil oyun olma özelliği taşıyan Paint Tower ile arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyor ve eğlenceli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Gram Games'in yeni oyunu olarak karşımıza çıkan Paint Tower, eğlenceli kurgusu ve eşsiz oynanışıyla dikkat çekiyor. Bir hayli zevkli bir kurguya sahip olan oyunda becerilerinizi açığa çıkarıyorsunuz. Yeteneklerinizi sonuna kadar kullanabileceğiniz oyunda yer çekimine meydan okuyorsunuz. Oyunda farklı sayıda küplerden oluşan bloklar çizerek düz bir hat elde etmeye çalışıyorsunuz. Yer çekimine meydan okuduğunuz oyunda amacınız oyun sınırı dışına küp kaçırmamak. Bu nedenle blokları son derece dikkatli yerleştirmelisiniz. Oynanışı bir hayli kolay olan oyunda size verilen sayıda küp ile blok çiziyorsunuz. Oyunda bir takım özel güçlerinizi de kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bağımlılık yapıcı etkisiyle de dikkat çeken Paint Tower'ı sakın kaçırmayın.

Paint Tower oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.