Pair Frenzy, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil bulmaca oyunu olan Pair Frenzy, becerilerinizi konuşturabileceğiniz türden bir oyundur. Birbirinden zorlu bölümleriyle dikkat çeken oyunda hafıza becerilerinizi konuşturuyorsunuz. Renkli görselleri ve eğlenceli atmosferiyle de ön plana çıkan oyunda zorlu bölümleri tamamlamanız gerekiyor. Taş blokları döndürüp uygun konumlarına yerleştirmeye çalıştığınız Pair Frenzy oyununda işiniz bir hayli zor. Zorlu düşmanların da üstesinden gelmeniz gereken Pair Frenzy oyununu sakın kaçırmayın.

Pair Frenzy oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.