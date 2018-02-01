PAKO 2, mobil platformda hırsız polis kovalamacasına dayanan en zevkli oynanışı veren sürüş oyunu. Kanun kaçağının yerine geçtiğimiz oyunun yenisinde çok daha agresif polisler bizleri karşılıyor. Sanki başımıza ödül koyulmuşçasına bizi ölümüne takip eden aynasızları atlatmak için türlü cambazlıklar yapıyoruz. Yine aksiyonun soluksuz yaşandığı bir yapım bizlerle buluşuyor!

Mükemmel ötesi grafiklere ve eşsiz oynanışa sahip olduğunu düşündüğüm arcade sürüş oyunu PAKO 2’de polislerden kaçmada usta çılgın bir sürücünün yerine geçiyoruz. Büyük soygun sonrası biz ve ekibimizin peşine takılan polislerden kaçmak için mücadele veriyoruz. Silahlarla donatılan, kurşun geçirmez özel araçlar kullanıyoruz. Hem karadan hem de havadan bizi takip eden aynasızların işini bitirmek için silahları kullanmanın yanı sıra uçuruma sürükleme, kaza yaptırma gibi aksiyonlara giriyoruz. Haliyle kovalamaca esnasında patlamalar eksik olmuyor.

PAKO 2 Özellikleri: