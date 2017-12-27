Paladins Strike, iOS platformunda MOBA tarzı oynanış sunmasıyla dikkat çeken kahraman nişancı (hero shooter) oyunu. iPhone’da da iPad’de de keyifli oynanış sunan MOBA oyunu, insanlarla yaratıkların bir arada yaşadığı fantastik dünyada geçiyor. Dünya genelinde oyuncularla 5’e 5 savaşlara giriyorsunuz.

iOS platformunda da ücretsiz olmasıyla şaşırtan fantastik savaş oyunu Paladins Strike’da ekip ruhunu ön plana çıkaran savaşlar düzenleniyor. Kuşatma, çağrı gibi farklı çok oyunculu modu destekleyen oyun seçenekleri mevcut. Oynayabildiğiniz 15 karakter mevcut. Her birinin ustalıkla kullandığı silahı var ve özel yeteneklere sahipler. Seviye atlama sistemi elbette mevcut. Savaştıkça karakterlerinizin özelliklerini artırabiliyor, savaş tarzınıza uygun kostümlerle görünümlerini değiştirebiliyorsunuz.

Sadece gerçek oyuncuların savaştığı, üstten görünüşlü, gerçek zamanlı 5’e 5 savaşlar içeren Paladins Strike’ı oynamaya başlamadan iOS cihazınızın ayarlarından uygulama içi satın alımı kapatmanızda fayda var. Oyun içinde 14$’dan 140$’a kadar öğeler mevcut.