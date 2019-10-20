Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve aksiyon dolu bir serüvene atılarak eğlenceli anlar geçireceğiniz PaladinZ, orta çağ döneminde yaşayarak kendi kalenizi inşa edeceğiniz ve çeşitli savunma sistemleri geliştirerek kalenizi düşman birliklerine karşı koruyacağınız sıra dışı bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda amaç, kendi ülkenizi inşa ederek çeşitli birliklerden oluşan dev bir ordu kurmak ve kalenizi savunarak ganimet savaşlarına katılmaktır. Dışarıdan gelecek her türlü saldırıya karşı teyakkuzda olmalı ve farklı asker ve silahlardan yararlanarak düşmanlara geçit vermemelisiniz. Stratejik bir konum bularak kalenizi oraya yerleştirmeli ve tehlike bölgesinden uzak tutmalısınız.

Oyunda kılıç, balta, ok, mızrak ve daha onlarca ilkel savaş aletini kullanabilen sayısız asker yer almaktadır. Dilediğiniz asker ve savaş aletini kullanarak ganimet savaşları yapabilir ve ülkenizi geliştirerek yolunuza devam edebilirsiniz.

Strateji oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan PaladinZ, sıkılmadan oynayacağınız sürükleyici bir oyundur.