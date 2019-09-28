Uçan balonların yardımıyla türlü engellerin arasından yukarı doğru ilerlemeye çalışan bir karakteri kontrol ederek macera dolu bir serüvene atılacağınız Pancho Rise Up, ücretsiz olarak hizmet veren ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken benzersiz bir oyundur.

Renkli grafikleri ve eğlenceli müzikleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, balonlardan tutunarak göklerde süzülen karakterinizi kontrol ederek tuzaklardan kaçmak ve hedef ulaşmaktır. Onlarca farklı mekan ve birbirinden komik karakterler arasından dilediğinizi seçerek oyuna başlayabilirsiniz. Zamanlama hatası yapmadan doğru anlarda balonları serbest bırakmalı ve engellere çarpmadan yukarı doğru yol almalısınız.

Oyun içerisinde birbirinden güzel sayısız mekan ve sizi engellemek için tasarlanmış onlarca tuzak yer almaktadır. Ayrıca birçok komik karakter ve birbirinden zorlu sayısız parkur bulunmaktadır. Kontrolü kaybetmeden parkurlarda ilerlemeli ve maksimum puana ulaşarak mutlu sona ulaşmalısınız.

Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan kolaylıkla erişebileceğiniz Pancho Rise Up, sürükleyici özelliği ile bağımlısı olacağınız kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.