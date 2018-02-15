Pandamino, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor. Son derece dikkatli olmanız gereken bir bulmaca oyunu olan Pandamino ile arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil oyun olan Pandamino ile beyninizi sınırlarına kadar zorluyorsunuz. Stratejik kararlar alarak ilerlediğiniz oyunda domino taşlarını çevirerek yok ediyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalıştığınız bir oyundur. Domino taşlarının yerlerini değiştirerek ilerlemeye çalıştığınız oyunda son derece keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Telefon başında saatler geçirmenize olanak sağlayacak türden bir mobil bulmaca oyunu olan Pandamino, aynı zamanda kaliteli grafikleriyle de ön plana çıkıyor. Ayrıca sadeliği de bir hayli ön planda olan oyunda işiniz bir hayli zor. 210 eşsiz bölüme sahip olan oyunda zorlu aşamalar yer alıyor. 20'den fazla zorlu mini bulmacaya da sahip olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla mücadele edebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Birbirinden farklı özel güçleri de kullanabileceğiniz oyunu sakın kaçırmayın.

Pandamino oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.