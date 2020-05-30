Mobil eğitici oyunlar arasında yer alan ve günümüze kadar milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Pango Storytime’dan güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Android ve iOS platformunda yayınlanan yapım incelemelerde oyuncuları pek tatmin edememiş olsa da günümüzde milyonlarca oyuncuyu elinde bulundurmaya devam ediyor.

Rengarenk yapısı ile oyunculara keyifli zaman geçirmeye başlayan başarılı oyun da birbirinden farklı sevimli hayvanlar da yer alıyor. Görevlere dayalı olarak oynanabilen ücretsiz oyunda, basit ve işlevsel bir oynanış atmosferi oyunculara sunuluyor.

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncu tarafından oynanan başarılı yapım yepyeni hikâyeler de almaya devam ediyor.

Düzenli güncellemeler ile sürekli içeriklerini yenilemeye devam eden mobil eğitici oyun her kesimden oyuncuya ulaşmaya devam ediyor.