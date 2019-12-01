1 milyondan fazla oyuncu tarafından hem Android hem de iOS platformunda ilgiyle oynanmaya devam eden Panini FIFA 365 AdrenalynXL ile benzersiz bir futbol deneyimi bizleri karşılayacak.

Eğlence yüklü yapısına ek olarak mobil platformda kağıt oyunları arasına adını yazdıran Panini FIFA 365 AdrenalynXL ile oyuncular kartlar seçecek, takımlarını kuracak ve bu kartlar yardımı ile maçlarda hamleler gerçekleştirecekler.

Dünyanın tüm takımlarının ve küresel liglerin yer aldığı yapımda oyuncular çeşitli kartlar ile de oyuncularını geliştirerek daha etkili bir takım meydana getirebilecekler. Favori takımımızı da dilediğimiz gibi oyuna yansıtabilecek ve çeşitli kupaları kazanmak için ter dökeceğiz.

Çevrimiçi ve çevrimdışı maçlara ev sahipliği yapan oyun Google Play’de oyunculara isteneni tam veremese de günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.