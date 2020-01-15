Paper.io 3D, üç boyutlu platformda gezerek bölgeleri ele geçirmeye çalıştığınız süper eğlenceli bir boyama oyunu. Oldukça popüler olan serinin üçüncü oyununda da platformu kendi renginize boyuyorsunuz ancak bu sefer platform çok büyük ve üç boyutlu olduğundan düşmanlarla karşılaşma olasılığınız çok daha yüksek. Seriyi oynamış olun olmayın, Voodo’nun boyama temalı arcade oyununu kesinlikle oynamalısınız. Çok basit bir oyun gibi gözüküyor ancak oynamaya başladığınızda zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz.

Voodoo’nun basit görselli, kolay oynanışlı, bağımlılık yaratan oyunlarından biri Paper.io. Seriye dönüşen popüler oyunun yenisinde üç boyutlu platformda rakiplerinizle mücadele ediyorsunuz. Platformun tamamını kendi renginizde boyamanız gerekiyor. Mücadelenin bitmediği platformun üstündeki renkli çubuklardan hangi oyuncunun ne kadar alanı ele geçirdiğini görebiliyorsunuz. Tüm alanları kendi renginiz yaptığınızda yeni bölüm ve bonusların kilidi açılıyor.